"Російські вбивці" не допомогли: тренер Камбососа назвав причину поразки в бою з Ломаченком

У травні 2024 року Василь Ломаченко у поєдинку з ексабсолютом Джоржем Камбососом здобув два титули легкого дивізіону. Австралійський боксер зазнав принизливої поразки.

Перед поєдинком з Василем Ломаченком Джордж Камбосос запросив до свого тренувального табору російського тренера Антона Кадушина. Таким чином, австралієць планував якнайкраще підготуватися до битви з боксером з України, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чому Камбосос програв Ломаченку

Колишній абсолютний чемпіон світу проводив спаринги з "російськими вбивцями", а у тренувальному таборі навіть висів прапор країни-агресорки. Однак у підсумку "нові друзі" Камбососа не дуже йому допомогли.

Тренер австралійця росіянин Антон Кадушин запевняє, що не було жодної недооцінки суперника. Було розуміння, що Ломаченко "буде вмирати заради титулу чемпіону". У підсумку Камбосос в рингу з українським боксером був не схожий сам на себе.

Ломаченко був чемпіоном світу і прийшов довести всьому світові, що останній бій перед цим із Хейні – це був момент, коли десь, можливо, несправедливо судді подивилися, десь він сам не допрацював. Але в цьому бою я говорив: "Джордж, він вийде з тобою на війну. Ти маєш бути до цього готовий". Він був готовий, але коли настав момент бою, Джорджа підмінили,

– розповів Кадушин.

Нагадаємо, що для перемоги над Камбососом Ломаченку знадобилося 11 раундів. Український боксер став чемпіоном світу за версіями IBF та IBO.

Свій наступний бій Ломаченко може провести проти Шакура Стівенсона або Джервонти Девіса. Орієнтовна дата поєдинку – листопад 2024 року.