Австралійський боксер Джордж Камбосос зробив специфічний вибір спаринг-партнерів та тренерів. У підготовці до бою з Василем Ломаченком йому допомагатимуть представники країни-агресорки.

Джордж Камбосос розпочав підготовку до поєдинку за пояс чемпіона IBF у легкій вазі. Суперником австралійця буде представник України Василь Ломаченко.

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Камбосос привезе до Австралії "правильних" хлопців

У тренувальному таборі Камбосос зробив ставку на представників країни-терориста. Австралієць готуватиметься під наглядом російського тренера. Незабаром під'їдуть спаринг-партнери Камбососа. Очевидно, вони теж представлятимуть країну 404.

"У мене дуже хороший провідний тренер Антон Кадушин – один з головних олімпійських тренерів Росії. Також до нас приїдуть російські вбивці. Колишні радянські вбивці прийдуть, щоб випробувати мої сили, вказати мені правильний напрямок.

Очевидно, що я протягом довгого часу тренувався в Америці, але зараз мені не потрібна Америка. Мій стиль потрібно вдосконалити з хлопцями, у яких є європейський, російський, радянський, український стиль. Це те, що мені зараз потрібно.

Мій тренер знає цей стиль і знає, які спаринг-партнери мені потрібні. Ми привеземо до Австралії правильних хлопців", – заявив Камбосос.

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