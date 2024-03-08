Одного поля ягода: Камбосос у стилі Ломаченка відреагував на спаринг з "російським вбивцею"

Джордж Камбосос для підготовки до бою з Василем Ломаченком обрав спаринг-партнерів з країни-агресорки. Втім, австралієць не переймається війною в Україні, обравши зручну тактику.

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос проанонсував приїзд у тренувальний табір "російських вбивць". Австралієць навіть не помітив наскільки влучним був його вислів.

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Камбосос: Ми спортсмени, а не політики

До бою з Ломаченком Камбососа тренує російський тренер Антон Кадушин, якого особисто нагороджував кривавий диктатор Владімір Путін. У спаринг-партнери австралієць запросив росіянина Артура Субханкулова. Він перебуває на контракті із російським Міністерством внутрішніх справ, а тому потрапив у список спортсменів, які підтримують війну.

Проте це не надто обходить Камбососа. 30-річний боксер у стилі "спорт внє палітікі" відреагував на інформацію про санкційного росіянина.

Мир усім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог,

– написав Камбосос у коментарях до публікації Трибуна.

Коментар Камбососа / instagram.com/boxingukraineboxing

Нагадаємо, що тему війни уникає майбутній суперник Камбососа Василь Ломаченко. Боксер боїться назвати ім'я агресора та засудити дії Росії в Україні. Натомість Лома не втомлюється робити пости на захист московських попів, які підтримують або співпрацюють з агресором.

Нагадаємо, що бій Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа відбудеться 12 травня в Австралії. Боксери визначать володаря чемпіонського поясу IBF у легкій вазі.