Довгоочікувана битва: де в Україні покажуть бій Ломаченко – Камбосос

Вранці 12 травня (в Україні) відбудеться бій між Василем Ломаченком та Джорджом Камбососом. Боксери поб'ються за титул IBF, який вакантним зробив Девін Хейні.

Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт. Тому у Камбососа буде перевага над Ломаченком – рідні трибуни. Однак цей фактор не повинен зупиняти Василя, повідомляє 24 Канал.

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Де в Україні подивитись бій Ломаченка

Жоден український телетранслятор не покаже двобій Василя Ломаченка, зокрема MEGOGO, яке не транслювало й попередній поєдинок боксера проти Девіна Хейні.

Натомість прихильники Ломаченка зможуть переглянути титульну зустріч у декілька способів:

В ефірі британського каналу Sky Sports

В ефірі ESPN+ (місячна передплата коштує 11 доларів).

На стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме 69,90 доларів.

Ексклюзивно на офіційних сторінках Top Rank у ютубі і фейсбуці.

Читачі 24 Каналу зможуть насолодитись двобоєм Ломаченко – Камбосос безпосередньо на сайті. Головний поєдинок розпочнеться не раніше 07:00 ранку.

Відзначимо, що бій між Ломаченком та Камбососом має статус довгоочікуваного. Адже боксери могли побитись ще у 2022-му році, коли Джордж володів званням абсолютного чемпіона світу. Однак тоді українець відмовився від повернення у ринг через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ломаченко став на захист рідного міста.

Водночас австралієць знайшов заміну у вигляді Хейні, який й відібрав усі пояси у Камбососа. У реванші Девін захистив чемпіонські титули.

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