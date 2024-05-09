Не кліпали три хвилини: Ломаченко і Камбосос провели дуель поглядів – захопливе відео

У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.

Наразі обидва претенденти вже знаходяться в Австралії, де виходять на фінішну пряму своєї підготовки. 9 травня пройшла пресконференція боксерів.

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Боксери не відводили один від одного погляд

На пресконференції Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа пройшла битва поглядів. Боксери не відводили один від одного погляд і не кліпали цілих три хвилини.

Дуель поглядів Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа: дивіться відео

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.

У разі перемоги, наступним суперником Ломаченка може стати Шакур Стівенсон, якщо той теж здобуде перемогу у своєму бою в липні.

Зазначимо, що в Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.