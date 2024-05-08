У ніч з 11 на 12 травня в австралійському Перті відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос впевнений у перемозі над Ломаченком

Джордж Камбосос не приховує, що бій проти Василя Ломаченка має для обох боксерів величезне значення.

"Це невблаганна гра. Іноді справа не в тому, що ти зміг зробити, а важливим є те, що ти зможеш зробити в потрібний час. Я скористався моментом і став чемпіоном світу. Мій час знову прийде.

Я багато чого досяг у цьому спорті, але перемога над таким хлопцем, як Ломаченко зміцнить мою спадщину. 12 травня я знову нагадаю їм, хто такий Камбосос", – сказав Камбосос.

Довідка. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.