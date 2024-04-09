"Вийду в ринг відривати йому голову": зухвала заява Камбососа напередодні битви з Ломаченком

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос сподівається повернутися на трон легкого дивізіону. Проте для початку австралійцю потрібно розібратися з Василем Ломаченком.

Бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка повинен був відбутися влітку 2022 року. Тоді австралієць був абсолютним чемпіоном світу та почувався імператором легкого дивізіону.

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Камбосос: Це буде поєдинок, який усім запам'ятається

Проте дві поспіль поразки від Девіна Хейні опустили амбітного Камбососа на землю. Тепер, щоб повернутися на боксерський олімп йому потрібно перемогти Василя Ломаченка.

Камбосос віддає належне досвіду боксера з України, за яким спостерігав ще з дитячих років.

Ломаченко раніше був номером один незалежно від ваги, був олімпійським чемпіоном та чемпіоном у трьох категоріях. Тож ми повністю розуміємо, з ким мені доведеться битися. Я його поважаю. Стилі роблять поєдинки, і я впевнений, що це буде поєдинок, який всім запам'ятається,

– розповів Камбосос.

Австралієць впевнений, що бій стане вирішальним для подальшої кар'єри кожного з суперників.

І хоч я поважаю Ломаченка, але вийду в ринг відривати йому голову. Як і він вийде відривати мені голову. Один з нас продовжить свій шлях до того, щоб стати найкращим легковаговиком світу. Якщо не здолаю Ломаченка, то таких шансів більше не буде,

– заявив Камбосос.

Раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко виїхав з України для підготовки до бою з Камбососом. Дозвіл на виїзд титулованого боксера підписав міністр оборони України Рустем Умеров.

Бій між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський титул IBF у легкій вазі.