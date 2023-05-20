Українські вболівальники побачать бій Ломаченко – Хейні: відео онлайн-трансляція поєдинку
Джерело:Top Rank Boxing
Американська промоутерська компанія Top Rank Boxing підготувала сюрприз усім шанувальникам боксу з України. За перипетіями поєдинку Ломаченко – Хейні можна буде слідкувати завдяки відеотрансляції.
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у Лас-Вегасі проведе бій проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Девіна Хейні. Український боксер спробує відібрати пояси в американця.
Оце так Хейні різко штовхнув Ломаченка на дуелі поглядів: присутні шоковані цим жестом – відео
Подарунок українським фанатам боксу
Український транслятор боксерських поєдинків компанія MEGOGO відмовилася транслювати бій через принципову позицію. Проте вболівальники з України не залишаться без видовища. Промоутерська компанія Тор Rank, яка представляє інтереси Василя Ломаченка та Девіна Хейні, абсолютно безкоштовно покаже бій для глядачів з України.
Онлайн-трансляція поєдинку Ломаченко – Хейні
Суперники в очікуванні мегафайту
Напередодні поєдинку боксери провели традиційну процедуру зважування та дуель поглядів. Українець виявився трохи важчим за американця. За результатами зважування абсолютний чемпіон на вагах показав 61 кілограм, претендент – 61,2 кілограма.
Під час дуелі поглядів не витримали нерви у Хейні. Девін почав щось розповідати Ломаченку, а потім різко штовхнув його. Проте така зухвала поведінка чемпіона не вибила з рівноваги Василя. На думку Ломаченка, американський боксер просто злякався претендента.