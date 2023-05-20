Українські вболівальники побачать бій Ломаченко – Хейні: відео онлайн-трансляція поєдинку

Американська промоутерська компанія Top Rank Boxing підготувала сюрприз усім шанувальникам боксу з України. За перипетіями поєдинку Ломаченко – Хейні можна буде слідкувати завдяки відеотрансляції.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у Лас-Вегасі проведе бій проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Девіна Хейні. Український боксер спробує відібрати пояси в американця.

Оце так Хейні різко штовхнув Ломаченка на дуелі поглядів: присутні шоковані цим жестом – відео

Подарунок українським фанатам боксу

Український транслятор боксерських поєдинків компанія MEGOGO відмовилася транслювати бій через принципову позицію. Проте вболівальники з України не залишаться без видовища. Промоутерська компанія Тор Rank, яка представляє інтереси Василя Ломаченка та Девіна Хейні, абсолютно безкоштовно покаже бій для глядачів з України.

Онлайн-трансляція поєдинку Ломаченко – Хейні

Суперники в очікуванні мегафайту

Напередодні поєдинку боксери провели традиційну процедуру зважування та дуель поглядів. Українець виявився трохи важчим за американця. За результатами зважування абсолютний чемпіон на вагах показав 61 кілограм, претендент – 61,2 кілограма.

Під час дуелі поглядів не витримали нерви у Хейні. Девін почав щось розповідати Ломаченку, а потім різко штовхнув його. Проте така зухвала поведінка чемпіона не вибила з рівноваги Василя. На думку Ломаченка, американський боксер просто злякався претендента.

Важливо! Бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. Початок основного карду боксерського шоу о 05:00 за київським часом. Тож сам бій Ломаченка з Хейні варто чекати вранці 21 травня о 07:00 за Києвом.