Ломаченко – Хейні: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу

В ніч на 21 травня Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні. Бій буде доступний до перегляду онлайн.

Ломаченко отримав другий шанс стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Попередній був, коли він проводив бій проти Теофімо Лопеса. Але цей поєдинок закінчився поразкою для Ломаченка, а відтак і втратою тих чемпіонських поясів, які нього були.

До теми Ломаченко – не відвертий аутсайдер, але в його перемогу над Хейні мало віриться

Тепер же Ломаченко проведе бій проти Девіна Хейні, який і є абсолютним чемпіоном світу. Чемпіонські пояси він відібрав в Джорджа Камбососа (і навіть після цього провів захист в бою проти нього). Камбосос же переміг саме Лопеса.

Однак бій Ломаченко – Хейні поки офіційно в Україні транслювати не планують. До цього боксерські поєдинки такого рівня в Україні транслювали на платформі Megogo. Ті ж бої Ломаченка проти Лопеса, Накатані, Коммі та Ортіса транслювати саме там. Однак бій проти Хейні в компанії вирішили не транслювати.

"Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу", – йдеться в заяві Megogo.

Чи за два тижні до бою хтось в Україні вирішить викупити права на трансляцію – поки невідомо. Не так багато каналів чи платформ готові вкласти гроші в це, а часу на просування такої трансляції не так і багато.

Хто покаже бій Ломаченко – Хейні

Але без трансляції бою Ломаченка проти Хейні не обійдеться. Сам бій відбудеться в США (на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі). А офіційним транслятором бою є ESPN+. Однак сам бій для глядачів в США буде доступний лише за системою PPV (pay-per-view, плати та дивись). І ціна за такий доступ до трансляції – 59,99 долара. Для прикладу, найдешевший квиток на бій коштує 59 доларів. А організатори вже продали 13 тисяч квитків на поєдинок (загалом арена вміщує 17 тисяч глядачів).

У Великій Британії трансляція бою Ломаченко – Хейні відбудеться на Sky Sports. На відміну від США, тут з підписників вирішили не брати додаткової плати за перегляд цього бою.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Хейні. Сам бій буде останнім на вечорі боксу в Лас-Вегасі. Тому вихід боксерів на ринг варто очікувати близько 05:00 – 06:00 за київським часом вже 21 травня.