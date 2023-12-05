"Це був би великий бій": Хейні зізнався, чому зірвався реванш проти Ломаченка

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні досить спірно переміг українського боксера Василя Ломаченка. Це давало привід до організації реваншу.

Девін Хейні у червні 2022 року заволодів усіма поясами легкого дивізіону, перемігши австралійця Джорджа Камбососа, та став абсолютом. Американець двічі провів захист титулу проти того ж Камбососа та Ломаченка. Після цього 25-річний боксер вирішив піднятися дивізіоном вище, звільнивши чемпіонські пояси.

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Хейні планував дати бій-реванш проти Ломаченка

Видання The Ring поцікавилося в Хейні, чи планував він дати реванш Ломаченку. На це питання "Мрія" дав досить несподівану відповідь. Американець дійсно розглядав таку можливість, оскільки цей бій міг принести непогані прибутки. Втім, Хейні вирішив не випробовувати долю та залишив дивізіон непереможеним абсолютним чемпіоном.

"Так, звісно, мені це спадало на думку – кілька разів. Я говорив з батьком і Top Rank про те, як виглядатиме матч-реванш, які будуть цифри, і, як я вже сказав, це не склалося. Це не мало сенсу, розумієте?

Я знаю, що це був би великий бій – набагато більший, ніж перший. Попередній поєдинок був спірним, тому другий мав бути більшим. Але цифри, схоже, не були такими вже й більшими", – зазначив Хейні.

Очевидно, що бій проти Реджиса Прогреса повинен принести Девіну Хейні більші прибутки. "Мрія" битиметься за титул WBC у першій напівсередній вазі. Поєдинок відбудеться 9 грудня у Сан-Франциско.

Лома в гонитві за титулом