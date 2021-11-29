Ломаченко – Берінчик: промоутер Красюк прокоментував потенційний бій

Олександр Красюк, промоутер Дениса Берінчика, прокоментував сайту 24 каналу потенційний бій проти Василя Ломаченка. Обидва боксери високо розташовані у рейтингу WBO й потенційно можуть визначити офіційного претендента на титул.

Красюк оцінив бій Ломаченко – Берінчик

Донедавна у легкій вазі була стагнація, адже Теофімо Лопес понад рік не проводив захист титулів. Та 28-го листопада Лопес втратив титули WBO, WBA, IBF, програвши Джорджу Камбососу.

До речі У Берінчика така карма, – Красюк про чемпіонський бій непереможного українця

Камбосос був офіційним претендентом по лінії IBF. Відтак, наступні в черзі на захист WBO та WBA. Титул WBC у Девіна Хейні, адже Камбосос відібрав у Лопеса статус "франчайзингового" чемпіона WBC.

Наразі Ломаченко утримує перше місце в рейтингу WBO, коли Денис Берінчик – третій. Між двома українцями розмістився Камбосос.

Цілком ймовірно, що Ломаченко може стати офіційним претендентом. Також існує ймовірність, що WBO зобов'яже Ломаченка та Берінчика визначити офіційного претендента.

Олександр Красюк позитивно оцінює потенційний бій Берінчик – Ломаченко. "Було б супер", – прокоментував Красюк ймовірну зустріч боксерів.

За словами промоутера, зустріч Берінчика та Ломаченка могла б відбутися у Великій Британії.

Не знаю… Може й для Великої Британії, чому б і ні? Ломаченко бився там, у нього є фанатська база. Велика Британія – це зовсім інший світ. Там походження боксера має другорядне значення. Там люблять справжніх бійців і чемпіонів. Зовсім інакше ставляться,

– заявив Красюк.

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