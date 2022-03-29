У Ломаченка є поклик серця, який веде до більш важливої ​​мети, ніж бокс, – Раян Гарсія

Американський боксер Раян Гарсія прокоментував рішення Василя Ломаченка залишитися в Україні замість поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.

Гарсія: Серце Ломаченка разом з його людьми

Американський боксер в захваті від вчинку Ломаченка. Він сказав, що неабияк поважає українця.

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"Він довіряє своєму серцю. І серце Ломаченка разом з його людьми. Тут не може бути нічого, крім поваги та честі. Необхідно висловити йому повагу", – зазначив американець.

Гарсія заявив, що якби Ломаченко все ж таки погодився на поєдинок проти Камбососа, то він однозначно переміг би.

Безумовно, Ломаченко відмовився від шансу взяти всі титули, які він би однозначно завоював. Але, звісно, у нього є поклик серця, який веде до більш важливої ​​мети, ніж бокс. І я вважаю, що це вдалий час, щоб це зробити,

– наголосив боксер.

"Він служить своїй меті, так що не можна це не поважати", – додав Камбососа.