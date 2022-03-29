У Ломаченка є поклик серця, який веде до більш важливої мети, ніж бокс, – Раян Гарсія
Джерело:Fightnews.info
Американський боксер Раян Гарсія прокоментував рішення Василя Ломаченка залишитися в Україні замість поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа.
Гарсія: Серце Ломаченка разом з його людьми
Американський боксер в захваті від вчинку Ломаченка. Він сказав, що неабияк поважає українця.
До теми Ми захоплюємось його вчинком, – промоутер Камбососа підтримав Ломаченка
"Він довіряє своєму серцю. І серце Ломаченка разом з його людьми. Тут не може бути нічого, крім поваги та честі. Необхідно висловити йому повагу", – зазначив американець.
Гарсія заявив, що якби Ломаченко все ж таки погодився на поєдинок проти Камбососа, то він однозначно переміг би.
Безумовно, Ломаченко відмовився від шансу взяти всі титули, які він би однозначно завоював. Але, звісно, у нього є поклик серця, який веде до більш важливої мети, ніж бокс. І я вважаю, що це вдалий час, щоб це зробити,
– наголосив боксер.
"Він служить своїй меті, так що не можна це не поважати", – додав Камбососа.
- Раніше повідомлялося, що боксери можуть вийти на ринг на початку літа 2022 року. Бій мав відбутися в Австралії.
- Промоутер Едді Хірн заявляв, що WBO офіційно призначила Камбососу захист титулів у бою проти українця.
- Ломаченко вступив до лав територіальної оборони свого рідного міста.
- Згодом його промоутер заявив, що українець матиме можливість виїхати з України заради титульного поєдинку. Але Василь відмовився.