"Любітєль руского брата": реакція українців на зашкварне відео Ломаченка з митрополитом упц мп

Василь Ломаченко опублікував другу частину інтерв'ю зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою. Український боксер потрапив під хвилю хейту.

"Помий очі святою водою, Васільок"

34-річний боксер не встиг відійти від минулої хвилі хейту, як вже на нього вилилась чергова справедлива порція критики від українських підписників в інстаграмі. Василь Ломаченко не постить нічого про війну. За те продовжує закидати провокативні відео, пише 24 канал.

До теми Ломаченко опублікував другу частину скандального інтерв’ю митрополита упц мп

Підігрів скандал й дивний підпис до відео від Ломаченка: "Частина 2-га. Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?".

Боксер усіляко старається обходити тему російської агресії та відкрито не засуджує окупанта, який безжально нищить Україну. Цікаво, скільки ще потрібно крові та смертей мирних українців, щоб Ломаченко нарешті опублікував щось про війну.

Багато людей заявили, що відписуються від боксера після другої частини відео зі скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою.

Один із підписників запропонував масово поскаржитись на сторінку Ломаченка, щоб інстаграм заблокував її.

Реакція фанатів на скандальне відео на сторінці Ломаченка

"Вася пробив дно...частина 2-га"

"Ооо, кіно продовжується"

"Помий очі святою водою, Васільок"

"Вася вирішив походу аудиторію свою зачепити...Жодних висновків після першого відео"

"Яке може бути духовне єднання з народом варварів і дегенератів, які виправдовують насилля над людьми заради "руського міра". Василь, скажіть чесно за кого ви у цій війні і висловіть нарешті вже свою думку на рахунок подій, що відбуваються зараз"​

"Я в шоці. Ніколи не міг подумати, що так можна промити мізки"

"Все-таки Вася вдарився десь головою"

"Що і потрібно було довести!!! Хто такий ломаченко! Сам усім усе показав!! Чого ж ти ще в Україні! Любітєль руского брата?".



Реакція українців на скандальне відео / Скриншот із інстаграму Ломаченка

Раніше повідомлялось, що Василь Ломаченко є у лавах ЗСУ. Після 24 лютого боксер не покидав Україну, а перебував у рідному Білгород-Дністровському. Заради захисту країни навіть відмовився від титульного бою проти Джорджа Камбососа.

Тепер все більше чуток з'являється навколо теми можливого повернення Ломи на ринг. Начебто у жовтні Василь може провести поєдинок, який буде розігрівом перед потенційним боєм проти Шакура Стівенсона.