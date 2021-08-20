У логові суперника: колишній спаринг-партнер Джошуа допомагає Усику готуватися до бою

Мартін Баколе (16-1, 12 КО) є одним з спаринг-партнерів Олександра Усика (18-0, 13 КО), який 25 вересня в Лондоні буде оскаржувати пояса WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа (24 -1-1, 21 КО).

28-річний супертяж раніше багато разів допомагав Джошуа, але в цей раз приїхав в тренувальний табір Усика. Про це розповів тренер боксера Біллі Нельсон.

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"Нас з Баколе запросили до табору Усика. Мартін там уже провів півтора тижні, а потім залишиться ще на два з половиною тижні. Хороший вибір Усика, тому що Баколе працював з Джошуа і схожий на Ентоні.

Мартін з радістю погодився, тому що від таких спарингів не відмовляються", – сказав Нельсон.

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