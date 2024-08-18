Черкаський ЛНЗ перервав безпрограшну серію Руху завдяки трьом голам

У неділю, 18 серпня, у Черкасах відбувся матч 3 туру УПЛ між командами ЛНЗ та Рух. Господарі поля змусили похвилюватися своїх уболівальників за підсумковий результат.

ЛНЗ – Рух 3:1

Голи: Тілль, 72, Пасіч, 82, Яшарі, 90+8, (з пен.) – Квасниця, 51

Перед матчем в Черкасах львівський Рух залишився без семи гравців основи. Через переповнений лазарет Віталію Пономарьову довелося робити вимушені зміни в складі, пише 24 Канал.

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Вольова перемога ЛНЗ

У першому таймі господарі поля не зуміли скористатися кадровими проблемами гостей. Після перших 45 хвилин на табло залишалися нулі.

На початку другої половини гри "жовто-чорні" вийшли вперед. Квасниця забив другий гол в сезоні після сольного проходу.

Підопічні іспанського тренера Андреса Карраско довго не могли підібрати ключі до воріт Ледвія. Лише на 72-й хвилині Олів'є Тілль потужним ударом зрівняв рахунок.

Через десять хвилин м'яч вдруге опинився у сітці воріт Руху – відзначився Геннадій Пасіч.

У компенсований час арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку за фол Дідика. Пенальті чітко реалізував Яшарі.

У підсумку ЛНЗ здобув вольову перемогу з рахунком 3:1.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Рух