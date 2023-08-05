Черкаси запалюють: ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай – відео голів

Команда Олександра Ковпака провела впевнений другий тайм та впевнено переграла підопічних Шарана. Двоє літніх новачків черкасців забили дебютні голи.

Минай – ЛНЗ 0:3

Голи: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 79.

Цього тижня в УПЛ проходять матчі 2 туру сезону 2023-2024. У першому матчі суботи між собою зійшлись потенційні аутсайдери турніру – Минай приймав новачка чемпіонату ЛНЗ, пише 24 канал.

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Обидва клуби стартували з поразок. Закарпатці розгромно поступились Динамо, тоді як клуб з Черкас не зміг нічого вдіяти із Чорноморцем. У звітній грі Минай не міг розраховувати на основного воротаря Бандуру через вилучення у Києві.

Матч проходив за рівної гри, але ЛНЗ куди частіше напружував запасного кіпера закарпатців Ольхового. Це допомогло команді Ковпака протягом години гри оформити комфортну перевагу.

Перед перервою Бойко вирішив вистрілити на удачу з-за меж карного майданчика. Ольховий явно проспав удар, пропустивши у ближній кут.

Відео голу Бойка:

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А вже на початку другого тайму Савін скористався незібранністю оборони Миная, перехопив м'яч та пробив у стійку. На добиванні першим був Прядун. Минай намагався повернутися у гру, але ресурсу для цього не знайшлось.

ВІдео голу Прядуна:

А ось ЛНЗ зміг довести рахунок до розгрому. Після ідеальної контратаки свій перший гол за черкаську команду забив Наумець. Таким чином, підопічні Ковпака здобуваються свою дебютну перемогу в УПЛ.

ВІдео голу Наумця:

. У наступному турі ЛНЗ зіграє на виїзді проти Кривбаса. У свою чергу на Минай очікує домашня гра проти віцечемпіона УПЛ Дніпра-1.