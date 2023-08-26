Завдяки бойовому стилю та настрою: Металіст 1925 дивом переміг ЛНЗ – відеоогляд

Харківський колектив завдяки дисципліні та вдачі зміг перемогти свого суперника. "Виробники насіння" не реалізували свою перевагу.

ЛНЗ – Металіст 1925 0:1

Гол: Юсов, 45

ЛНЗ та Металіст 1925 провели зустріч в рамках 5-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "жовто-сині". Черкаський клуб точно може записати собі дану гру в актив, та от з прикрим фіналом, пише 24 Канал.

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Величезна ложка дьогтю

ЛНЗ нещодавно попрощався зі своїм головним тренером Олександром Ковпаком після поразки в Кубку України від першолігової Вікторії (1:0). На місток "виробників насіння" сватають низку досвідчених коучів, зокрема, Олега Дулуба, Олександра Кучера та навіть Віктора Скрипника. Виконуючим обо'язків головного наставника ЛНЗ став Юрій Дудник, котрий зробив усе можливе, аби його підопічні досягли результату, та от, можливо, між тренером та футболістами на вистачило розуміння. А от Металіста 1925, котрим керують Едмар та Олег Голодюк, проблем з цим не виникло.

Діло в тому, що ЛНЗ у першому таймі тотально домінував у матчі. Черкаський колектив наніс 7 ударів по воротах суперника, та от жоден з них не став результативним. Харків'янам, у свою чергу, вдалось оформити лише 1 постріл, який і виявився влучним. На 45-ій хвилині зустрічі захисник "синьо-жовтих" "розрядив" обстановку, вибивши м'яч куди подалі від власних воріт. Та от така дія організувала гольову атаку. Спереду за м'яч вдалося зачепитись атакувальним гравцям Металіста 1925, а згодом його відхопив Дмитро Юсов, який з гострого кута вразив ворота ЛНЗ, поціливши під дальню штангу, 0:1.

До 66-ої хвилини матчу на полі не було жодного легіонера, допоки на газон не вийшов Ігор Енріке у складі "синьо-жовтих".

Гол придав харків'янам впевненості, оскільки ті почали частіше атакувати та вирівнялись за темпом гри з "виробниками насіння", які не жадали втрачати свою перевагу та довести справу бодай до одного реалізованого моменту, та от ні одним, ні другим, більше не вдалося розчарувати суперника. Мателіст 1925 почав заспокоювати темп гри, тим самим, "засушивши" рахунок. Спека, як завжди, дала про себе знати, тому під кінець гравці були уже дуже втомлені.

Таким чином, Металіст 1925 здобуває другу перемогу в цьогорічному розіграшу чемпіонату України (раніше поступились Олександрії та Шахтарю, але здолали Минай), осівши на на 9-ій сходинці. ЛНЗ, у свою чергу, радіють поки що тільки одному тріумфу (поступились Поліссю, Кривбасу, Чорноморцю та перемогли той ж Минай) та посідають 14-е місце у лізі.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Металіст 1925: