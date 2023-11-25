Динамівець, якого забракував Луческу, оформив черговий асист у Європі: гольове відео

У п'ятницю, 24 листопада, Заглембе гостював на полі ЛКС із Лодзя у рамках 16-го туру польської Екстракляси. Гості здобули впевнену та головне, що "суху" перемогу.

Вже на 9-й хвилині матчу рахунок було відкрито. Заглембе заробив право на штрафний із флангу, який взявся виконувати Сергій Булеца. Український хавбек віддав ідеальної точності передачу на Бартоша Копача, який із другої спроби зумів переграти голкіпера та розмочити нулі на табло, пише 24 Канал.

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Результативна дія українця

Український легіонер Заглембе зробив свій четвертий асист у 16 матчах за польський клуб. Також у його активі один гол.

Відео асисту Булеци за Заглембе

Нагадаємо, що Булеца виступає Заглембе на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого повернеться у київське Динамо, з яким у його якраз вкінці сезону спливає контракт. Тому не виключено, що Сергій змінить клуб вже у літнє трансферне міжсезоння.

Відзначимо, що на старті другого тайму клуб українця подвоїв перевагу над ЛКС та встановив остаточний рахунок зустрічі – 0:2.

Після перемоги Заглембе набрав вже 24 бали та посідає 7-ме місце. ЛКС ніяк не може вибратись із дна турнірної таблиці – остання 18-та сходинка та лише 8 очок.