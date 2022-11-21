Сексизм у спорті: чемпіонка світу виступила з намальованою бородою на знак протесту

Не лише чемпіонат світу-2022 з футболу, який відбувається у Катарі, відзначається скандалами навколо рівних прав усіх людей. Титулована норвежка Ґюда Вестволл Гансен виступила із протестом у лижному двоборстві.

Ґюда Вестволл Гансен вийшла на трасу із розмальованим обличчям. Норвезька лижниця приміряла чоловічу бороду, яку намалювала фломастером перед стартом змагань.

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Дискримінації жінок не місце у спорті

Чому так вчинила перша чемпіонка світу в історії лижних двоборств? А все через те. що цей вид спорту залишається єдиним, який не допускає жінок до Олімпіади. На Олімпійських іграх-2026 у лижному двоборстві мають право змагатись лише чоловіки.



Протест проти сексизму у лижному двоборстві / Фото NRK

Такій гендерній дискримінації не місце у спортивному світі. Жінки вже давно виступають на рівні виступають у раніше так названих "чоловічих" видах спорту.

Титулована Ґюда Вестволл Гансен вважає таке рішення безглуздим та виступила проти сексизму у її виді спорту. Вона сподівається, що з часом переглянуть правила та допустять до Олімпіади й жіночі змагання з лижного двоборства.

Ми вважаємо абсурдом те, що спортсмени мусять мати такий вигляд або мати бороду, аби їм дозволили виступати на Олімпіаді. Ми сподіваємося якось це змінити. Важливо, щоб у дівчат було бажання приходити й залишатися у цьому виді спорту, який є надзвичайно захопливим,

– заявила норвежка.

Цікаво, що Гансен стала єдиною, котра вийшла на трасу із намальованою бородою. Хоча перед стартом її протест підтримали декілька інших лижниць.

Ґюда Вестволл Гансен увійшла в історію у 2021 році. Норвежка стала першою в історії чемпіонкою світу з двоборства. Першість приймав німецький Оберстдорф. До програми змагань вперше входило лижне двоборство серед жінок. Дисципліна включала в себе стрибки з нормального трампліна й 5-кілометровий лижний крос.