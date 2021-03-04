Команда Формули-1 представила болід з російською символікою попри заборону: фото

Команда Формули-1 Haas представила новий болід на сезон-2021. Ліврея боліду Haas виконана із символікою, яка дуже нагадує російський прапор.

Болід у символіці Росії

Американська команда Haas у четвер, 4 березня, показала перші фотографії боліду на сезон-2021.

До теми Пілоту Формули-1 Мазепіну заборонили використовувати гімн та прапор Росії

На передньому антикрилі і кузові боліду використана символіка, яка нагадує прапор Росії – білий, синій та червоний кольори.

Російська символіка заборонена у Формулі-1

Російська символіка, зокрема гімн та прапор, заборонені на 2 роки через допінг-скандал довкола Росії.

Як відомо, у грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.

Все тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.

Таким чином, прапор Росії та гімн заборонено використовувати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

З 2021 року офіційна назва американської команди Формули-1 – Uralkali Haas F1 Team. "Уралкалій" – російська компанія, яка є найбільшим виробником у світі калійних добрив.

У рамках угоди "Уралкалій" та Haas пілотом команди став росіянин Микита Мазепін. Він є сином топ-менеджера "Уралкалій". Другим пілотом команди є син легендарного Міхаеля Шумахера – Мік.