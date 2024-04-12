"Леви" підкорили Лівий берег: Карпати Маркевича здобули важливу перемогу на шляху до УПЛ

У п'ятницю, 12 квітня, розпочався 4-й тур другого етапу Першої ліги України-2023/2024. В одному із трьох поєдинків п'ятниці львівські Карпати гостювали на полі Лівого берега.

Лівий берег – Карпати 0:1

Гол: Підлепенець, 56

Це протистояння було одне із центральних у 4-му турі Групи підвищення. Все через те, що обидва колективи йдуть у топ-3 турнірної таблиці та претендують на підвищення у класі, повідомляє 24 Канал.

До теми Чиясь переможна серія має обірватися: онлайн-трансляція матчу Лівий берег – Карпати

У першому таймі безкомпромісна боротьба закінчилась нульовою нічиєю. Тому обом головним тренерам потрібно було знайти необхідні слова, аби мотивувати команди до голів. Краще вдалось достукатись до футболістів у Мирона Маркевича.

На 56-й хвилині класна атака Карпат закінчилась красивим голом Підлепенця. М'яч від поперечини залетів у сітку воріт Механіва, який пропустив свій перший гол у трьох останніх матчах. "Леви" повели у рахунку 0:1.

До фінального свистка в обох клубів були свої небезпечні моменти, але жоден із них не перетворився у гол.

Карпати мінімально обіграли Лівий берег та повертаються додому із трьома очками. Це дуже важлива звитяга "зелено-білих", якщо дивитись на турнірну таблицю.

Після виїзної звитяги підопічні Маркевича вже набрали 57 балів. Відрив від другого Інгульця, з яким зіграють вдома у наступному турі, складає вже 11 очок. Однак клуб із Петрового ще не провів свій поєдинок поточного туру.

Попри поразку Лівий берег залишається на 3-му місці таблиці – 45 пунктів. Відрив від четвертого Епіцентра, який ще не зіграв свій матч, складає 9 очок.

Відео усього матчу Лівий берег – Карпати