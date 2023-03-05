Вдало зіграв на добиванні: український нападник забив у першому ж матчі після травми – відео

Хіберніан 4 березня розгромив на виїзді Лівінгстон у рамках Шотландського Прем'єршипа. Микола Кухаревич вперше зіграв у 2023 році.

21-річний український нападник розпочав на лаві запасних Хіберніана та з'явився на футбольному полі з 68-ї хвилини. До цього Микола Кухаревич востаннє грав ще у листопаді 2022 року, коли у матчі проти Кілмарноку отримав травму, повідомляє 24 канал.

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Перший гол після серйозної травми

Вже у своєму першому матчі після повернення на поле українець віддячив тренеру за довіру. На сьомій компенсованій до матчу хвилині Кухаревич зіграв на добиванні та збільшив перевагу Хіберніана у рахунку до 1:4.

Після перегляду ВАР суддя зарахував взяття воріт.

Це четвертий гол Миколи у 17-ти зіграних поєдинках сезону-2022/2023. Також у його активі один асист у футболці Хіберніана.

Гол Миколи Кухаревича у Шотландії: дивіться відео

Гол українця поставив крапку у матчі – 1:4, переконлива перемога Хіберніана над Лівінгстоном. Клуб Кухаревича після 27 зіграних матчів посідає 4-те місце, маючи у своєму активі 40 очок.