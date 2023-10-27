Зірка Ліверпуля поклав на газон двох суперників, але не забив у порожні ворота: відео фейлу

У рамках 3-го туру групового раунду Ліги Європи Ліверпуль приймав Тулузу. Нападник "мерсисайдців" Дарвін Нуньєс став одним із авторів голу, але не обійшлось і без курйозних моментів із його участю.

Вже у першому таймі команди потішили уболівальників аж чотирма голами. Жота відкрив рахунок зустрічі вже на її 9-й хвилині. Дуже швидко гості із Франції несподівано зрівняли цифри на табло завдяки Даллінгу 1:1. Після екватору перших 45-хвилин м’яч протягом 240 секунд двічі побував у воротах Тулузи – 3:1. Голи у свій актив записали Ендо і Нуньєс, пише 24 Канал.

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Розгром не буде гіркого присмаку для Нуньєса

У другому таймі команди не були настільки щедрі на голи. А французький клуб взагалі забув ще таке забивати. На 65-й хвилині Гравенберг збільшив перевагу Ліверпуля до 4:1, а вже у компенсований до матчу час Салах поставив жирну крапку у поєдинку – 5:1, розгромна перемога підопічні Клоппа.

Чудову нагоду у другому таймі змарнував Нуньєс, який міг не лише збільшувати перевагу своєї команди, й оформлювати дубль. Дарвін посадив на газон захисника, а після цього й голкіпера Тулузи, але не зміг забити у порожні ворота суперника, влучивши у стійку.

Щоправда, ця атака таки закінчилась голом господарів. М’яч після зустрічі зі штангою відскочив до ніг Гравенбурга, який показав нападнику, як потрібно забивати. Гравенбург легко обіграв воротаря та відправив м’яч у незахищені ніким володіння гостей.

Цей епізод воліли б забути із сам Нуньєс, який влучив у стійку, і голкіпер Тулузи, якого двічі принизили в одній атаці.

Відзначимо, що Нуньєс, який виступає за Ліверпуль із липня 2022-го, провів у поточному сезоні-2023/024 вже 12 мтчів – 5 голів та 4 асисти. Вже 29 жовтня Дарвін може покращити цю статистику, адже "мерсисайдці" проведуть домашню гру АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Ліверпуль після 3-х турів групового раунду Ліги Європи впевнено лідирує у групі "Е", набравши максимальні 9 балів. Тулуза з 4 очками йде третьою.

Відеоогляд матчу (промах Нуньєса із 9:11)