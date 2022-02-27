Ліверпуль став переможцем Кубка англійської ліги: пенальті пробивали навіть голкіпери

У неділю, 27 лютого, Челсі та Ліверпуль посперечались за перемогу у Кубку англійської ліги. Володаря трофею визначили лише у серії післяматчевих пенальті.

Челсі – Ліверпуль 0:0 (по пен. 10:11)

Вже на початку матчу "аристократи" могли вийти уперед. Пулішич відгукнувся на класну передачу Аспілікуети, але притул не зміг пробити голкіпера суперника, повідомляє 24 канал.

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У середині першого тайму м'яч влучив у руку гравця Челсі, але головний арбітр зустрічі ніяк не відреагував на це.

Через чотири хвилини небезпечно було біля воріт "пенсіонерів". З ударом Мане впорався Менді, який похизувався яскравим сейвом.

Наприкінці першої 45-хвилинки Маунт з меж штрафного змарнував чудовий момент забити, м'яч пролетів далеко від воріт.

Перша частина зустрічі закінчилась нульовою нічиєю.

Незараховані голи

На початку другого тайму Салах опинився на газоні у штрафному Челсі. Але суддя знову дозволив боротьбу та не вказав на 11 метрів.

На 49-й хвилині Маунт став невдахою епізоду. Футболіст обіграв воротаря, йому залишалось лише влучити у порожні ворота, але стійка врятувала володіння гостей. Легше було влучити, ніж не влучити.

Ліверпулю таки вдалось забити. Мане головою скинув на Матіпа, який теж головою запхав м'яч у ворота "аристократів". Суддя побіг дивитись епізод на відеоповторі. Після чого скасував взяття воріт через офсайд.

Неймовірна серія пенальті

Команди перевели гру у додатковий час. Цього разу Лукаку вивів Челсі уперед. Але знову після перегляду повтору суддя скасував гол через офсайд.

Як футболісти не старались, але забити протягом 30 додаткових хвилин не вдалось. На фанатів чекала улюблена частина – післяматчеві пенальті.

Серія пенальті була ідеальною та напруженою. Футболісти по черзі засмучували голкіперів. Справа дійшла до того, що до 11-метрової позначки були змушені підійти голкіпери Челсі та Ліверпуля.

Келлехер забив 11-й результативний пенальті у серії, а от невдахою став Кепа. Воротар Челсі пробив високо над воротами. Здається, Аррісабалага забув, що потрібно було влучити у рамку воріт, а не якомога далі від них.

У підсумку – 10:11 по пенальті. Ліверпуль – переможець Кубка англійської ліги.