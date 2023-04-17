Перша перемога за півтора місяці: Ліверпуль виніс аутсайдера АПЛ і поновив гонку за місцем в ЛЧ

Команда Юргена Клоппа відігралась за останні невдачі в чемпіонаті на Лідсі. По дублю на свій рахунок записали Мохамед Салах та Діогу Жота.

Лідс – Ліверпуль 1:6

Голи: Сіністерра, 47 – Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньєс, 90.

В чемпіонаті Англії завершився 31 тур. На понеділок була винесена гра за участю Ліверпуля, який поїхав в гості до борця за виживання Лідса, пише 24 канал.

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Мерсисайдці провалюють поточний сезон на всіх фронтах. В Лізі чемпіонів підопічні Клоппа вибули вже на стадії 1/8 фіналу від Реала. А в чемпіонаті команда застрягла в середині турнірної таблиці.

Перед грою з Лідсом "червоні" йшли восьмими, відстаючи від топ-четвірки аж на 12 балів. Ба більше, команда більше місяця не може перемогти. Після знищення Манчестер Юнайтед на початку березня Ліверпуль набрав лише два бали у чотирьох матчах.

Втім проти Лідса команда показала свій клас, ще перед перервою голами відзначились Гакпо і Салах. Інтрига поновилась у другому таймі, коли Сіністерра скористався дикою помилкою Конате і скоротив відставання у рахунку.

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Проте мерсисайдці добили опонента, забивши ще аж чотири. Салах оформив дубль, а його успіх повторив Жота, забивши двічі після перерви. Закріпив розгром Нуньєс, який вийшов на заміну. Ліверпуль залишається восьмим, але тепер відстань від зони Ліги чемпіонів складає 9 балів:

Арсенал – 74 (31 матч) Манчестер Сіті – 70 (30 матчів) Манчестер Юнайтед – 59 (30 матчів) Ньюкасл – 56 (30 матчів) Тоттенхем – 53 (31 матч) Астон Вілла – 50 (31 матч) Брайтон – 49 (29 матчів) Ліверпуль – 47 (30 матчів)

У свою чергу Лідс продовжує боротьбу за виживання. Команда Хаві Грасії наразі 16-та, але від зони вильоту її відділяє всього два бали.