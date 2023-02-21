Помста за фінал: новачок Ліверпуля забив красивий гол п'яткою у ворота Реала в ЛЧ – відео

Мерсисайдці бажають взяти у мадридців реванш за програш у фіналі Ліги чемпіонів-2022. Підопічні Клоппа відкрили рахунок вже на четвертій хвилині.

Ліверпуль та Реал грають в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Ці команди грали в останньому фіналі турніру, але тепер доля звела їх на першій же стадії плей-офф.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійці захопили ініціативу і могли швидко відкривати рахунок, якби Гакпо не послизнувся. Втім "червоні" вирішили не відкладати питання голу у довгий ящик.

Вже на 4 хвилині Ліверпуль відкрив рахунок. Мерсисайдцям вдалась класна позиційна атака, в ході якої Салах хитрим пасом знайшов у чужому майданчику Нуньєса. Уругваєць звільнився від опіки і п'ятою пробив повз Куртуа.

Відео голу Дарвіна Нуньєса:

Для Дарвіна це вже четвертий гол у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Влітку нападник перебрався в Ліверпуль з Бенфіки за 75 мільйонів фунтів і забив 11 м'ячів у 28 іграх.