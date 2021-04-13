Гучний камбек чи безславна поразка: прогноз на матч Ліверпуль – Реал в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Англійський Ліверпуль та мадридський Реал у середу, 14 квітня, зійдуться у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Після поразки у Мадриді з рахунком 3:1 Ліверпулю доведеться докласти максимум зусиль, щоб пройти у півфінал. Які шанси команди пройти у наступний раунд – далі в матеріалі.

Камбек після виїзних поразок з різницею у 2 голи

Ніхто інший не знає так багато про камбеки, як Ліверпуль. Завдяки волі до перемоги мерсисайдці вигравали Лігу чемпіонів у 2005 році, виходили у фінал ЛЧ після поразки Барселоні з рахунком 3:0 та влаштовували справжню драму з Боруссією Дортмунд у Лізі Європи.

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УЄФА навів декілька прикладів, коли команди відігрувалися після поразок на виїзді з різницею у два голи.

Атлетіко – Ювентус 2:0

Ювентус – Атлетіко 3:0

2018/19, 1/8 фіналу

Вольфсбург – Реал 2:0

Реал – Вольфсбург 3:0

2015/16, чвертьфінал

Порту – Баварія 3:1

Баварія – Порту 6:1

2014/15, чвертьфінал

ПСЖ – Челсі 3:1

Челсі – ПСЖ 2:0

2013/14, чвертьфінал

Олімпіакос – Манчестер Юнайтед 2:0

Манчестер Юнайтед – Олімпіакос 3:0

2013/14, 1/8 фіналу

Мілан – Барселона 2:0

Барселона – Мілан 4:0

2012/13, 1/8 фіналу

Наполі – Челсі 3:1

Челсі – Наполі 4:1 (дод. час)

2011/12, 1/8 фіналу

Реал – Монако 4:2

Монако – Реал 3:1

2003/04, чвертьфінал

Челсі – Барселона 3:1

Барселона – Челсі 5:1 (дод. час)

1999/00, чвертьфінал

Ліверпуль – Реал: прогноз Favbet

Забитий у Мадриді гол дозволяє Ліверпулю залишатися у грі та будувати стратегію на поєдинок. У порівнянні з матчем проти Барселони, коли "мерсисайдці" поступилися на "Камп Ноу" з рахунком 3:0, Ліверпулю є що втрачати.

Очевидно, що будь-якій команді складно бути фаворитом у грі з господарем "Енфілда". Відтак, попри погану форму Ліверпуль є фаворитом поєдинку з Реалом.

Перемогу підопічних Юргена Клоппа в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,06. У Реала дещо гірші шанси знову обіграти "червоних". Звитягу "вершкових" в основний час гри букмекери оцінили коефіцієнтом 3,60.

Разом з тим, Реалу не обов'язково перемагати Ліверпуль, щоб виходити в 1/2 фіналу. Достатньо навіть нічиєї в основний час, яка оцінена коефіцієнтом 4.

Якщо у грі на "Енфілді" Реал так званий андердог, то в битві за путівку до півфіналу саме іспанці фаворити. Прохід команди Зінедіна Зідана у наступний раунд оцінюють коефіцієнтом 1,26. Водночас на прохід Ліверпуля букмекери дають коефіцієнт 4,25.

Ліверпуль влаштує перемога з рахунком 2:0. Букмекери пропонують коефіцієнт 10,50, що гра завершиться саме з таким рахунком. Також "мерсисайдців" врятує від вильоту звитяга 3:1, яку оцінюють коефіцієнтом 13.

Зважаючи на те, що Ліверпулю потрібно забивати мінімум двічі, варто розглянути ставку на індивідуальний тотал "мерсисайдців" більше 2.0. Такий підсумок гри оцінений коефіцієнтом 2,45. На руку Ліверпулю те, що в Реала важкі кадрові втрати у захисті.

Разом з тим, Реал 7 поспіль матчів на виїзді забиває мінімум один гол. Коефіцієнт 2,47 на індивідуальний тотал Реала більше 1.5.

Доля гри буде залежати від того, як себе проявлять атакувальні футболісти. Зокрема, Ліверпулю важливо, щоб у хорошому настрої був Мохамед Салах і Діогу Жота.

Гол Салаха, який у попередній грі засмутив Тібо Курутуа, оцінений коефіцієнтом 1,65. Натомість на результативний удар джокера Клоппа – Жоти букмекери дають коефіцієнт 2. У таборі Реала у феноменальній формі перебуває Карім Бензема. Гол французького нападника оцінений коефіцієнтом 2,10.

Поєдинок Ліверпуль – Реал відбудеться 14 квітня і розпочнеться о 22:00!