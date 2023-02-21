Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліверпуль та Реал у вівторок, 21 лютого, зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Хоча в минулому сезоні обидві команди грали у фіналі. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Ліверпуль виграв п'ять з шести матчів у груповій стадії Ліги чемпіонів. Реал – лише чотири. Але англійський клуб посів друге місце у своїй групі, адже Наполі теж виграв п'ять матчів і обійшов їх за різницею голів. А "вершковим" і чотирьох перемог виявилося достатньо, щоб фінішувати першим. Але жереб звів їх разом вже в 1/8 фіналу.

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Це буде третій поспіль сезон, коли Ліверпуль та Реал грають між собою. В попередньому сезоні вони зустрілися в фіналі. І тоді мінімальну перемогу здобули гравці іспанського клубу. За рік до цього команди зіграли у чвертьфіналі, і далі теж пройшли "галактікос".

У 2018 році ці команди теж грали у фіналі Ліги чемпіонів, який тоді приймав Київ. І там теж сильнішим був Реал. Як і на груповій стадії у 2014 році (тоді Ліверпуль посів третє місце в групі). Остання перемога Ліверпуля над Реалом датується 2009 роком. Тоді команди зійшлися в 1/8 фіналу, і "мерсисайдці" перемогли в обох матчах.

Як буде зараз – покаже лише гра. Перша з них відбудеться вже у вівторок, 21 лютого. І розпочнеться о 22:00.

Сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал. Вона буде доступна в цій новині.

Ліверпуль – Реал онлайн