Ліверпуль – РБ Лейпциг: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 10 березня, Ліверпуль зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Переглянути матч можна в Україні.

Цей матч, як і попередня гра між цими командами, відбудеться на нейтральному полі. Команди знову поміряються силами в Будапешті. Тільки цього разу господарем поля вважатиметься Ліверпуль.

До теми Чи встоїть Ліверпуль проти РБ Лейпциг: прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

По телебаченню цей матч покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Ліверпуль – РБ Лейпциг можна на декількох платформах. Серед них Oll.tv чи Megogo. В обох випадках треба буде оформити підписку для перегляду матчів.

На Oll.tv можна оформити підписку "Футбол" за 109 гривень на місяць, куди входить лише трансляція каналів "Футбол 1/2/3". Інші підписки з більшою кількістю каналів обійдуться дорожче – за xtra sport oll inclusive доведеться платити 189 гривень на місяць, а за ultra oll inclusive – 249 гривень на місяць.

На Megogo трансляція футбольних матчів доступна лише за підпискою "Максимальна", яка обійдеться в 197 гривень на місяць.

Варто додати, що трансляція матчів Ліги чемпіонів доступна і для абонентів мобільних операторів Київстар та lifecell, а також провайдера "Воля".