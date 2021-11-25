Ліверпуль впевнено здолав Порту у матчі з розкішними голами: відеоогляд гри

Ліверпуль та Порту 24 листопада зіграли у 5-м турі групового раунду Ліги чемпіонів. Футболісти Юргена Клоппа здобули п'яту перемогу у п'яти матчах.

Ліверпуль – Порту 2:0

Голи: Алькантара, 52, Салах, 70

Матч розпочався з атак гостей. Таремі голово замкнув простріл з флангу. М'яч летів у ворота Ліверпуля, але на його шляху став захисник.

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Вже через п'ять хвилин знову гостро було біля воріт англійського клубу. М'яч опинився у ногах Отавіу, але зовсім не вдався удар у флангового півзахисника Порту. Ще на цій же хвилині Отавіу вже опинився на газоні, сигналізувавши про фол зі сторони суперника. Але арбітр не став реагувати на апеляції гравця португальської команди.

Вже у середині першого тайму перші проблеми з'явились у складі гостей. Центральний захисник Пепе не зумів продовжити матч.

Ліверпуль вирівняв гру та навіть взяв ініціативу у свої руки. На 37-й хвилині Мане відкрив рахунок у зустрічі. Але взяття воріт було скасоване через офсайд.

Команди так і не змогли відкрити рахунок у першому таймі – 0:0.

Щедрий на голи тайм

По перерві господарі першими розмочили нулі на табло. На 52-й хвилині Ліверпуль отримав право на штрафний, але подача у воротарський майданчик не принесла загрози. Футболісти Порту легко відбились, але на цьому атака не завершилась. М'яч відлетів прямо під удар Алькантари, який більярдним ударом відправив м'яч прямісінько у кут воріт – 1:0.

Відео першого взяття воріт

Після забитого голу Ліверпуль мав чудовий шанс подвоїти перевагу. Окслейд-Чемберлен пробив з межі штрафного, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

На 70-й хвилині господарі збільшили перевагу. На Салаха пройшла передача майже через усе поле. Нападник обігрався з Хендерсоном, який віддав пас у відповідь. Салах майстерно прибрав захисника та пробив у ближній кут – 2:0.

Другий гол Ліверпуля: відео

Відігруватись потрібно було Порту, але момент знову був у Ліверпуля. Хендерсон пробив поруч зі стійкою. Небезпечний був штрафний поблизу воріт португальців.