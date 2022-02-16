Ліверпуль переміг Інтер на виїзді: команди на двох лише двічі пробили в площину воріт

Італійський Інтер та англійський Ліверпуль зіграли перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 16 лютого перемогу на виїзді здобув Ліверпуль.

Інтер – Ліверпуль 0:2

Голи: Фірміно, 75, Салах, 83

Інтер та Ліверпуль видали чудовий матч з чималою кількістю моментів. Єдине, чого бракувало – влучних ударів. Жодного удару в площину воріт за перший тайм. Хоча спроб було багато. Ліверпуль пробивав аж вісім разів. Інтер – лише тричі. Але саме господарі поля мали найкращий шанс у першому таймі відкрити рахунок. Чалханоглу отримав пас у штрафному майданчику, і з доволі гострого кута пробивав на силу. Але м'яч влучив у перекладину.

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Ще декілька разів м'яч пролітав в лічених сантиметрах від рамки воріт. Або ж удари блокували захисники

Так довший час було і в другому таймі. От тільки Інтер перехопив ініціативу та почав створювати моменти. І навіть відправив м'яч у ворота суперників. Але Джеко перебував в офсайді в цій атаці.

Натомість гол забив Ліверпуль. Першим ударом в площину воріт. На 75-й хвилині після подачі з кутового Фірміно головою спрямував м'яч під дальню штангу. Ханданович стрибнув за ним, але не дістав.

Відео голу Фірміно



А за декілька хвилин Ліверпуль забив вдруге. І знову після стандарту. Тільки цього разу не першим ударом. Салах підхопив м'яч після скидки від партнерів, і пробив в дотик. Незначний рикошет від Брозовича – і м'яч влетів у ворота повз Хандановича, який вже нічого не зміг зробити.

Відео голу Салаха



В останні хвилини Інтер ще намагався врятувати гру, щоб скоротити відставання в рахунку.

Тепер на команди очікує матч-відповідь 8 березня на "Енфілд роуд". Там і визначиться перший учасник чвертьфіналу Ліги чемпіонів.