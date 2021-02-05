Ліверпуль не зможе в'їхати до Німеччини на матч Ліги чемпіонів проти Лейпцигу – ЗМІ

Коронавірус другий сезон поспіль заважає футбольному світу. На цей раз, ймовірно, постраждає раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Джерело: твітер журналіста ESPN Дерека Рея

Перша гра між Лейпцигом і Ліверпулем пройде на нейтральному полі. Дата поєдинку – 16 лютого.

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Основна причина – Німеччина тимчасово припинила авіасполучення з Британією через новий штам COVID-19. Англійська команда не зможе відвідати німецьку землю.

До понеділка, 8 лютого, РБ Лейпциг повинен буде знайти нейтральне місце для проведення матчу. Цілком можливо, що це буде Зальцбург.

Що загрожує командам

Якщо Ліверпулю не видано дозвіл, а Лейпциг не зможе знайти нейтральне поле, клубу з Німеччини буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.