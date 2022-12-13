Ліверпуль не відступить: "мерсисайдці" хочуть підписати відкриття ЧС-2022

Ліверпуль націлився на трансфер одного з гравців, які яскраво засвітились на ЧС-2022 у Катарі. Мова йде про аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Ліверпуль готує угоду в 120 мільйонів євро. Англійський клуб хоче активувати клаусулу (відступні за гравця).

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Енцо Фернандес прекрасними виступами заробив собі не тільки місце в основному складі збірної Аргентини на ЧС-2022 у Катарі, а й прикував до себе неабиякий інтерес Ліверпуля. Ба-більше, "мерсисайдці" докладуть максимальних зусиль, аби втілити трансфер в реальність.

Ліверпуль уже провів переговори з 21-річним аргентинським гравцем та досягли з ним домовленості. З Бенфікою домовитись буде нескладно, оскільки англійці просто активують клаусулу на гравця, виплатять відступні у сумі 120 мільйонів євро.

Енцо Фернандес тільки-но перебрався у Європу, до Бенфіки, з Рівер Плейт. За португальців Енцо зіграв 24 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 5 гольових передач. На мундіалі-2022 Фернандес забив 1 гол та віддав 1 асист у своїх п'яти матчах.