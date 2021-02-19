Чи зможе Евертон перемогти Ліверпуль та наздогнати його в АПЛ: прогноз букмекерів

Ліверпуль 20 лютого на власному полі прийматиме Евертон у рамках 25 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси клубів на перемогу у цій зустрічі.

Ліверпуль – Евертон: перед матчем

Ліверпуль та Евертон розташовуються поблизу у турнірній таблиці АПЛ. Команда Юргена Клоппа йде шостою, а відразу їй у спину дихають "іриски" – 7 місце. Різниця між клубами складає лише три пункти.

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Підопічні Карло Анчелотті підходять до матчу з серією з двох поразок у чемпіонаті. Востаннє Евертон перемагав в АПЛ ще 12 січня 2021 року, коли переграв Вулверхемптон (1:2). Ще гірші справи у Ліверпуля, вони вже протягом трьох матчів не знають смаку звитяг. Останній успіх був у матчі проти Вест Хема 31 січня 2021 року (1:3). Така невдала гра відкинула "мерсісайдців" з лідера АПЛ аж на 6 місце.

Історія протистоянь між цими командами є великою – 203 поєдинки. Тут перевагою володіє Ліверпуль – 78 перемог. На 21 успіх у Евертона менше – 57. Ще 68 поєдинків завершились нічиєю. Щодо голів, то тут теж краща результативність у підопічних Клоппа – 282 м'ячі. "Іриски" ж наколотили у ворота Ліверпуля – 231 результативний удар.

Прогноз від Favbet

Центральний матч 25 туру АПЛ Ліверпуль – Евертон відбудеться у суботу, 20 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30

Букмекери віддають істотну перевагу на користь господарів матчу – 1,46. Значно менше вірять у звитягу Евертона – 7,30. Не виключено, що матч на "Енфілді" завершиться нічиєю – 4,80.

Швидше за все футболісти обох команд зможуть запам'ятатись голами у матчі – 1,79. Фанати Ліверпуля першими святкуватимуть гол у цій зустрічі – 1,39. На те, що першими у матчі нулі на табло розмочать гравців Евертона можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30. Ідентичні показники стоять і на останній гол у зустрічі.

Перший результативний удар у матчі може вийти доволі швидким (1-15 хвилину) – 2,79.

З яким результатом може завершитись поєдинок? Ліверпуль переможе з рахунком 2:0. На такі цифри на табло стоїть коефіцієнт 7,20. На такий же рахунок, але вже на користь Евертона – 41,00.

Футбольні фанати завжди з нетерпінням хочуть побачити пенальті, де на футболістів чекає справжня фортуна. Однак у цьому спекотному протистоянні його ймовірно не буде – 1,45. Також не слід очікувати вболівальникам і на вилучення – 1,13.