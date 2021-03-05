Ліверпуль поступився Челсі, вперше в історії програвши п'ять домашніх матчів поспіль: відео

В англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) відбулися поєдинки 29-го туру. Чинний чемпіон Ліверпуль приймав на своєму полі Челсі та зазнав п'ятої поразки в шести попередніх матчах першості при одній перемозі.

Ліверпуль – Челсі 0:1

Гол: Маунт, 42

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В першому таймі на 24-й хвилині забив форвард Челсі Тімо Вернер на 24-й хвилині, але гол відмінили. На 42-й хвилині Маунт все ж відзначився за "аристократів".

У другому таймі Ліверпуль виглядав не менш пригнічено. Що показово, перший удар у ствір "синіх" припав лише на 85-у хвилину, при цьому не загрожуючи неприємностями для голкіпера столичного клубу Менді.

В результаті футболісти Челсі втримали переможний результат, в черговий раз змусивши замислитися про те, що відбувається всіх небайдужих до мерсисайдського клубу.

Таким чином, червоні вперше в історії зазнали п'ять домашніх поразок поспіль. Ліверпуль також став першим чинним чемпіоном вищого англійського дивізіону, який програв п'ять домашніх матчів в лізі поспіль.

Раніше мерсисайдці програли Бернлі (0:1), Брайтону (0:1), Манчестер Сіті (1:4) і Евертону (0: ). Всього Ліверпуль не перемагає на "Енфілді" 7 матчів – ще були дві нічиїх. Остання перемога трапилася 16 грудня – проти Тоттенхема (2:1).

Ліверпуль – Челсі відеоогляд