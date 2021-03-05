Ліверпуль поступився Челсі, вперше в історії програвши п'ять домашніх матчів поспіль: відео

Джерело:24 канал
В англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) відбулися поєдинки 29-го туру. Чинний чемпіон Ліверпуль приймав на своєму полі Челсі та зазнав п'ятої поразки в шести попередніх матчах першості при одній перемозі.
Гол: Маунт, 42
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В першому таймі на 24-й хвилині забив форвард Челсі Тімо Вернер на 24-й хвилині, але гол відмінили. На 42-й хвилині Маунт все ж відзначився за "аристократів".
У другому таймі Ліверпуль виглядав не менш пригнічено. Що показово, перший удар у ствір "синіх" припав лише на 85-у хвилину, при цьому не загрожуючи неприємностями для голкіпера столичного клубу Менді.
В результаті футболісти Челсі втримали переможний результат, в черговий раз змусивши замислитися про те, що відбувається всіх небайдужих до мерсисайдського клубу.
Ліверпуль – Челсі відеоогляд