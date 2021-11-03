Ліверпуль без проблем переміг Атлетіко у Лізі чемпіонів, яке грало у меншості: відео

У середу, 3 листопада в рамках турніру Ліга чемпіонів, відбувся матч, у якому Ліверпуль на стадіоні "Енфілд" приймав Атлетіко. Господарі поля підтвердили статус фаворита і здобули перемогу.

Ліверпуль – Атлетіко 2:0

Гол: Жота, 13, Мане, 21

Вилучення: Феліпе, 36 (Атлетіко)

До теми Проти Бенземи немає прийому: Шахтар у бойовому матчі поступився Реалу – відео

Вісім матчів, три перемоги Атлетіко, три нічиї та дві вікторії Ліверпуля – така статистика команд у очних протистояннях.

Поєдинок, який відбувся 19 жовтня у Мадриді, завершився з рахунком 3:2 на користь Ліверпуля.

"Червоні" відкрили рахунок у зустрічі вже на 13-й хвилині. Ліверпуль випилив ідеальний простріл із відскоком від газону – Діогу Жота головою в падінні розстріляв Облака з лінії воротарського майданчика.

Не минуло 10 хвилин, як господарі поля на "Енфілді" вже подвоїли свою перевагу. Мерсисайдці викинули аут із ближньої брівки, віялом розгорнули атаку на протилежний напівфланг, Трент прострілом у штрафний вклав "круглого" в ногу Садьо, Мане перевів у дотик у сітку.

У першому таймі Атлетіко заробило вилучення та фактично втратило шанси бодай на нічию у поєдинку. Феліпе отримав пряму червону. Арбітр здивував рішенням у цьому моменті: так, була підніжка в ноги Мане, так, навмисний фол, де м'яча й близько не було, але момент тягнув лише на жовту картку.

Після перерви команди обмінялися голами, але в обох випадках арбітр зафіксував офсайди. Своє ім'я у протокол матчу могли вписати Жота та Суарес.

На 74-й хвилині мадридці підловили Ліверпуль на помилці у центрі поля. Де Пауль міг скоротити відставання в рахунку ударом зі штрафного, але пробив поряд із дальньою штангою