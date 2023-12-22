Ліверпуль проти Арсеналу: де дивитись гарячу битву між лідерами АПЛ

Команда Олександра Зінченка буде відстоювати звання "різдвяного чемпіона Англії" у матчі з прямим конкурентом. Ліверпуль відстає всього на бал, але є фаворитом у дуелі.

В чемпіонаті Англії цього тижня пройдуть матчі 18 туру АПЛ сезону 2023-2024. Безумовно, головною зустріччю туру стане бій на "Енфілді" між Ліверпулем та Арсеналом.

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Де дивитись матч Ліверпуль – Арсенал

В Україні центральна зустріч АПЛ буде показаний в прямому ефірі. Офіційним транслятором турніру в нашій країні є компанія Setanta, тому матч Ліверпуль – Арсенал онлайн буде показаний на телеканалі Setanta Sports.

Також гра буде доступна і на ОТТ-платформі Setanta Sports. Крім того, текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Арсенал пройде і на сайті 24 каналу. Початок – 23 грудня (субота) о 19:30 за київським часом.

Турнірне становище

Обидва клуби йдуть серед лідерів чемпіонату Англії. Арсенал здобув 5 перемог в останніх шести матчах АПЛ та вийшов на перше місце минулого туру. Важливу роль в успіхах лондонців відіграє Олександр Зінченко, який закріпився як гравець основи.

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В одному балі позаду "канонірів" розташувались Ліверпуль та Астон ВІлла, але мерсисайдці йдуть вище завдяки різниці голів. Команда Юргена Клоппа минулий тур зустрічала першою, але осічка у грі з Манчестер Юнайтед відкинула "червоних" вниз.

Хто травмований

Обидва клуби мають певні кадрові проблеми, але до відсутності більшості гравців вони вже звикли. У Ліверпуля поки недоступні Робертсон, Матіп, Макаллістер та Жота, а також під питанням участь Гравенберха.

Втім якщо до відсутності Роббо вже звикли, то ось замінити аргентинця та голандця доволі важко Арсенал же поки залишається без Тімбера, Томіясу, Жоржиньо, Партея та Вієйри, але із цих гравців важливу роль відігравав хіба що італієць. Його та Партея зараз вдало підміняє Гаверц.

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