Готові отримати технічну поразку: європейська збірна категорично відмовляється грати з Білоруссю

У вівторок, 5 березня, відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру до Євро-2025 з футболу серед жінок. Після його проведення литовці вчергове продемонстрували, що є справжніми друзями України.

На відміну від росіян, після початку повномасштабного вторгнення білоруським футболістам не заборонили брати участь у міжнародних змаганнях. Єдиним обмеженням є проведення домашніх матчів за межами країни.

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Принципова позиція

За підсумками жеребкування, Литва потрапила в одну групу саме з Білоруссю, а також Кіпром і Грузією. Балтійська країна систематично підтримує Україну під час війни та постійно закликає відсторонити росіян і білорусів від міжнародних змагань на всіх рівнях. Цього разу литовці вирішили вчергове продемонструвати свою солідарність з нашим народом та готові піти на серйозний крок.

Президент Литовської футбольної федерації Едгарас Станкявічюс заявив, що жіноча збірна буде бойкотувати матчі з Білоруссю. Він має намір обговорити ситуацію з УЄФА, і, якщо організація не піде назустріч, то ЛФФ готова платити штраф або ж отримати дві технічні поразки.

"Я лечу до Швейцарії в четвер, у нас там буде засідання комітету УЄФА, і ми домовилися обговорити це питання в п'ятницю. Наша позиція принципова. Ми намагаємось зрозуміти, що буде з командою, якщо вона відмовиться грати два матчі – це будуть лише технічні поразки 0:3 чи дискваліфікація на весь цикл?

Ми можемо отримати технічні поразки, покарання, нуль очок, але ми не будемо грати. З цим погоджується і тренер. Здається, в УЄФА теж нас розуміють, знають ситуацію, просто треба зрозуміти, яким буде покарання за бойкот,

– сказав Станкявічюс.

Зазначимо, що відбір на Євро-2025 розпочнеться 3 квітня 2024 року. Фінальний турнір відбудеться у Швейцарії та триватиме з 2 по 27 липня 2025 року.

. Україна у кваліфікації потрапила у групу B4. Команда Володимира Пятенка зіграє у квартеті разом із Вельсом, Хорватією та Косово.