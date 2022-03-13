Литовський біатлоніст фінішував з українським прапором на етапі Кубка світу в Естонії

Чоловіча збірна України з біатлону достроково завершила сезон-2021/2022. Натомість український стяг все одно майорить на міжнародних змаганнях.

Строля підтримав Україну

У естонському Отепяя відбувається змагання Кубка світу з біатлону. У суботу, 12 березня біатлоністи змагалися у гонці з масовим стартом, повідомляє 24 канал.

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Лідер чоловічої команди Литви Вітаутас Строля пробився до тридцятки найкращих, проте поборотися за високі місця йому не вдалося.

Та навіть попри останнє місце, спортсмен запам'ятався чудовим вчинком. На останніх метрах дистанції він взяв до рук три прапори – окрім рідної Литви та Естонії, де відбуваються змагання, він тримав ще й стяг України.

Посилання такого вчинку є вкрай зрозумілим.

Відео фінішу литовця

До речі, біатлоніст вже не вперше висловлює свою підтримку українському народу. До своєї аватарки в інстаграмі він додав синьо-жовтий прапор та напис "сильні разом".



Аватарка біатлоніста / Фото з інстаграму спортсмена