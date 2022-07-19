Зробили деякі корективи: визначились дати проведення Літніх Олімпійських ігор-2028

Літні Олімпійські ігри – спортивне свято, яке проводиться раз на чотири роки. У 2028 році найстатусніші міжнародні змагання відбудуться у Лон-Анджелесі.

Нові дати Олімпіади

Нові терміни проведення літніх Олімпійських ігор у 2028 році визначились після візиту голоси МОК Томаса Баха до штаб-квартири Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Ігри розпочнуться 14 липня, а не 21-го, як це анонсувалось раніше. Саме ця дата була подана у заявку.

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Спортивне свято у Лос-Анджелесі триватиме до 30 липня, коли відбудеться церемонія закриття головних змагань у житті кожного спортсмена.

Паралімпійські ігри стартують 15 серпня та закінчаться 27 серпня.

Нагадаємо, що перед цим Олімпіаду-2024 прийме французький Париж. Ігри відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня.

На попередній Олімпіаді-2020 Україна здобула 19 нагород, серед них лише одне "золото", яке здобув борець Жан Беленюк. Також в українській скарбничці було 6 срібних та 12 бронзових медалей.