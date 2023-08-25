У Словаччині проходять змагання літнього чемпіонату світу з біатлону. Участь у змаганнях беруть і українські спортсмени, до складу збірної увійшли більше 20-ти біатлоністів, пише 24 канал.

До теми Україна здобула три медалі у стартовий день літнього чемпіонату світу з біатлону

У перший же день нашій команді підкорились три медалі серед юніорів. У п'ятницю ж пройшли змагання з суперспринтів серед дорослих біатлоністів.

Жінки не дотягнули до подіуму

В жіночому турнірі участь взяли аж п'ятеро біатлоністок, але лише одна з них потрапила у топ-10. Уродженка Білорусі Дар'я Блашко завершила сьомою.

Дівчина тричі схибилаі відстала від лідерки на 36,7 секунд. Перемогу здобула Маріон Візензаргер з Німеччини, яка при двох промахах подолала дистанцію за 23 хвилини 13 секунд.

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Ще одна бронза

Натомість у чоловіків один біатлоніст зміг піднятися на подіум. Артем Тищенко здобув бронзову нагороду. Спортсмен із Сумщини єдиним у фіналі жодного разу не схибив.

Втім за ходою українець був лише 13-им, тому фінішував у підсумку третім, відставши від переможця Андрейса Расторгуєвса з Латвії на 13,2 хвилин. У свою чергу Богдан Цимбал посів дев'яту сходинку, а Руслан Ткаленко – 16-те.

Таким чином, після двох ігрових днів Україна здобула по два срібла та дві бронзи. У суботу ж на старту вийдуть юніори, які бігтимуть спринт, а в неділю на аналогічних забігах виступлять дорослі біатлоністи.