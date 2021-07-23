У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор: онлайн-трансляція
Джерело:24 канал
У Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри-2020. За офіційною церемонією відкриття Олімпіади-2020 можна стежити на сайті Спорт 24.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор
Офіційна церемонія відкриття Ігор у Токіо розпочалася о 14:00 за київським часом. Церемонія триватиме до 18:00.
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Грандіозне шоу вперше в історії відбудеться за порожніх трибунах. Вболівальники не зможуть потрапити на стадіон. Це спричинено заходами безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.
В Україні у прямому ефірі церемонію відкриття покаже телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляцію можна буде подивитися на платформі "Суспільне Спорт".
Зранку над Токіо пролетіли літаки.
- Прапор України на відкритті понесуть представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.
Сьогодні завершився останній етап естафети олімпійського вогню. Факел доставили до Національного стадіону, де почнеться церемонія відкриття Ігор.
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Маршрут олімпійського вогню проходив по спеціально відведених ділянках – в обхід доріг, доступних для загального користування. Глядачі могли спостерігати за естафетою тільки на онлайн-трансляціях.
Що відбувається за стадіоном під час відкриття Ігор-2020 – відео
- Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Україну представлять 157 атлетів у 25 видах спорту.