Літак з футболістами був змушений зробити екстрену посадку через м'ячі на борту

Футболісти шведського Гетеборгу не змогли з першої спроби дістатися іспанського Аліканте. Літак, в якому вони летіли, був змушений зробити екстрену посадку.

Футбольний клуб Гетеборг відправився на передсезонні збори до Іспанії. Близько 30 осіб летіли прямим рейсом авіакомпанії Norwegian. Але через 30 хвилин після вильоту з Гетеборга, капітан літака оголосив, що вони змушені зробити екстрену посадку.

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"У мене дивне оголошення. Нам стало відомо, що у нас на борту близько 30 надутих м'ячів. Через ризик, що вони можуть вибухнути, нам потрібно зупинитися в Копенгагені", – заявив пілот літака через гучномовець.

Він також відзначив, що після приземлення повітря з м'ячів слід буде випустити, щоб вони змогли продовжити політ. Відтак вимушена зупинка теж займе певний час.

Приземлилися вони в аеропорті Копенгагена.

Однак виявилося, що тривога була "хибною". М'ячі насправді були без повітря. Хоча візуально здавалися, що вони накачані.

Тож замість того, щоб прибути до Аліканте о 13:55, літак там приземлився аж о 15:40.

Та на цьому проблеми у футболістів Гетеборга не закінчилися. Вже по прильоту, під час поїздки до готелю в автобусі, в якому їхала команда, вибухнула одна із шин.