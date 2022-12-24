Післясмак тріумфу на ЧС-2022: п'ять причин, чому Мессі варто залишитись у збірній Аргентини

Очікувалось, що зірка ПСЖ оголосить про відхід з національної команди після виграшу Кубка світу. Втім Лео поки не планує це робити. Розбираємось у головних мотивах аргентинця.

Нещодавно Ліонель Мессі виграв чемпіонат світу з футболу. У фіналі катарського Мундіалю його збірна Аргентини переграла Францію у серії пенальті.

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У свої 35 нападник виграв майже все, що тільки міг. Кубок Франції – це єдиний турнір, у якому Мессі брав участь і досі не виграв (але все ще попереду). Зі збірною ж він ставав переможцем ЧС, Копа Америка, Фіналіссіми та Олімпійських ігор.

Очікувалось, що Ліонель оголосить про закінчення кар'єри у збірній після тріумфу на Мундіалі. Втім, схоже, що нападник ПСЖ планує ще пограти за збірну. 24 канал пропонує п'ять головних причин, чому Мессі ще варто грати за збірну Аргентини.

Шостий ЧС та рекорд Клозе

Під час наступного Мундіалю, який пройде у 2026 році в Мексиці, Канаді та США, Мессі буде вже 39 років. Малоймовірно, що він буде відігравати визначну роль на полі, але лідером роздягальні та духовним лідером команди він здатний бути.

Ба більше, з діючих гравців саме Мессі найбільше наблизився до звання найкращого бомбардира всіх ЧС. Нині перше місце посідає німець Мірослав Клозе з 16-ма голами.

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Ліонель же має 13, тому йому треба буде забити аж чотири голи на ЧС-2026. Це все ж здається фантастичним для 39-річного футболіста, але свої пенальті чи навіть моменти з гри він зможе отримати.

До того ж, Мундіаль у Північній Америці може стати шостим для Лео і це буде рекордом. Поки що окрім аргентинця всього п'ять гравців мають по 5 ЧС в своєму активі: мексиканці Карбахаль та Маркес, німець Маттеус, італієць Буффон та португалець Роналду.

Наздогнати Роналду

Взагалі суперечка із CR7 на всіх рівнях є ледь не головною інтригою в кар'єрі Мессі (як і навпаки). Не дивно, це точно два найкращих футболіста XXI сторіччя та одні з найвидатніших у всій історії футболу.

Участь на ЧС-2026 дозволить Мессі обігнати Кріштіану не тільки за кількістю зіграних Мундіалей, а ще і наздогнати за кількістю чемпіонатів світу із голами. Оскільки Лео не забивав у 2010-му, наразі лише КР має п'ять турнірів з голми.

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При чому Роналду є орієнтиром для аргентинця завдяки виступам за збірну на всіх рівнях. Наразі португалець є як головним гвардійцем (196 матчів), так і найкращим голеадором (118 голів) у складі будь-якої національної команди.

У Мессі ж показники трохи нижчі – 172 матчі і 98 точних ударів. Але якщо аргентинець продовжить грати на своєму рівні ще 2-3 роки, є ймовірність, що рекорди Роналду падуть. Сам CR7 також поки не пішов зі збірної, але він старший за Ліонеля на два роки і має теоретично менше часу.

Копа Америка

Якщо ж Мессі і не дотягне до Мундіалю в Катарі, то є більш близька мета для нього – Копа Америка у 2024 році. Там його Аргентина буде захищати трофей. Втім зазвичай Бразилія є фаворитом континентальних форумів.

Ціла плеяда талантів, яка провалила ЧС-2022, захоче поквитатись на Копа Америка вже під керівництвом нового тренера. Тому Лео і компанії буде складно здобути друге золото поспіль. Проте для Мессі це не має стати трагедією.

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Він вже у кар'єрі все завоював і довів, тому може відіграти останній Копа Америка у своє задоволення. А якщо він ще і виграє його, в Аргентині його просто занесуть до списку святих. Хоча, по правді кажучи, це вже зробили після ЧС-2022.

Знайти собі заміну

Важко зараз уявити, наскільки впаде рівень збірної Аргентини в разі відходу Ліонеля. Вся гра підопічних Скалоні була сконцентрована на форварді ПСЖ і без нього важко було б уявити "альбіселесте" навіть у півфіналі.

Тому вірогідно, що наступні 2-4 роки Мессі продовжить грати за збірну, але буде менш визначною фігурою на полі. Скалоні треба буде знайти заміну Лео, або ж перебудувати гру на іншу схему. Наприклад, з двома яскраво вираженими форвардами.

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Скоріш за все, у майбутньому Аргентина буде робити ставку на дует Лаутаро Мартінес – Хуліан Альварес в атаці. При цьому низка гравців будуть їх страхувати та змінювати в разі травм – Дібала, Анхель та Хоакін Корреа, Ніко Гонсалес, Сімеоне чи навіть Гарначо.

Мессі ж буде відведена роль плеймейкера, якою він буде поступово жертвувати на користь Де Пауля чи МакАллістера. Але для того, що перехід пройшов плавно і без серйозних провалів, Ліонель потрібен цій команді.

Покупатися в промінях "божественої" слави

На Батьківщині Мессі вже встав в один рядок із легендарним Дієго Марадоною, якому поклонялися всі футбольні фанати. Кінець кар'єри дона Дієго був м'яко кажучи не найкращим через зайву вагу та проблеми із наркотиками.

Багато хто побоюється, що Ліонель може також додати ложку дьогтю у свою "медову" кар'єру за збірну. Проте шансів на це дуже мало, адже образ життя Мессі та Марадони суттєво відрізняється. Ліонель спокійно може продовжувати грати до тих пір, поки Аргентина його потребує.

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А наразі це саме так. Йому будуть створювати максимально комфортні умова, оберігати від будь-яких скандалів та возвеличувати його найдрібніші звитяги. Він вже зробив Аргентину найкращою в світі і тепер може заслужено купатися у промінях слави на полі та поза його межами.