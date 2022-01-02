Ліонель Мессі захворів на коронавірус

У французькому ПСЖ зафіксували спалах коронавірусу. Позитивний тест отримав один із лідерів команди Ліонель Мессі.

Коронавірус у ПСЖ

Одразу чотири гравці ПСЖ захворіли на коронавірус. Усі футболісти були відправлені на самоізоляцію та дотримуються усіх правил.

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Серед хворих є лідер команди Ліонель Мессі. Також на самоізоляцію пішли Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала.

Усі гравці пропустять найближчий матч 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна. Поєдинок відбудеться 3 січня о 22:10.

Не виключено, що футболісти не встигнуть вилікуватись до топ-гри чемпіонату проти Ліона. Дербі Ліги 1 відбудеться 9 січня.

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