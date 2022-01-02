Ліонель Мессі захворів на коронавірус

2 січня 2022 , 14:30
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Джерело:

ПСЖ

У французькому ПСЖ зафіксували спалах коронавірусу. Позитивний тест отримав один із лідерів команди Ліонель Мессі.

Коронавірус у ПСЖ

Одразу чотири гравці ПСЖ захворіли на коронавірус. Усі футболісти були відправлені на самоізоляцію та дотримуються усіх правил.

До речі Ноєр захворів на COVID-19: ще три гравці Баварії отримали позитивні тести

Серед хворих є лідер команди Ліонель Мессі. Також на самоізоляцію пішли Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітумазала.

Усі гравці пропустять найближчий матч 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна. Поєдинок відбудеться 3 січня о 22:10.

Не виключено, що футболісти не встигнуть вилікуватись до топ-гри чемпіонату проти Ліона. Дербі Ліги 1 відбудеться 9 січня.

COVID-19 б'є по футболу

  • Ще раніше повідомлялось, що позитивний тест на коронавірус отримали відразу декілька українських гравців, які грають у Європі.
  • Першим на самоізоляцію пішов головний тренер Дженоа Андрій Шевченко. Вслід за ним COVID-19 вдарив по здоров'ю півзахисника Спеції Віктора Коваленка.
  • Олександр Зінченко також пропустив матч Манчестер Сіті через ту ж причину.
  • У мюнхенській Баварії захворіли чотири футболісти, серед них лідера та капітан команди Мануель Ноєр.
Автор: Софія Кулай