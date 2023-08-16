Пограв у більярд на футбольному полі: Мессі забив диво-гол за Інтер – надзвичайне відео

Інтер Маямі продовжує свою впевнену ходу у розіграші Кубка ліг-2023. Цього разу американському клубу Девіда Бекхема вдалось обіграти Філадельфію.

Вже на 3-й хвилині матчу Інтер повів у рахунку 0:1 завдяки класному асисту Кривцова з власної частини поля на Мартінеса. Перевагу гостей подвоїв не інакше, як сам капітан команди Мессі, повідомляє 24 Канал.

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Аргентинець продовжує знищувати захист суперників

Ліонель отримав передачу ближче до центрального кола, протягнув його ще декілька метрів та більярдним ударом відправив його у ворота Філадельфії. М'яч залетів прямо під стійку. Аргентинець показав, як на футбольному полі можна зіграти у "більярд".

Такі точні дальні удари можна побачити у футболі вже не так й часто. Леопродовжує доводити усім, що поїхав грати у США не заради грошей, а щоб там робити красу на футбольному полі.

Відео голу Ліонеля Мессі

Мессі забив вже у шостому матчі поспіль. Лео перейшов в Інтер Маямі лише 15 липня 2023 року, а вже відзначився 9 голами та одним асистом у 6 зіграних поєдинках.

Ліонель вражає своєю результативністю з океаном. Зірковий футболіст має усі шанси, аби стати найкращим бомбардиром в історії клубу, яким наразі є Гонсало Ігуаїн (29 голів).

Відзначимо, що після голу Мессі м'яч ще двічі влітав у ворота господарів. Натомість Філадельфія спромоглась лише на гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера 1:4.

Інтер Маямі вийшов у фінал Кубка ліг, де зустрінеться з Нешвіллом 20 серпня.