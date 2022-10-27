Почав розгром ізраїльтян: вишуканий удар Мессі був визнаний найкращим голом 5 туру ЛЧ – відео

Аргентинський нападник допоміг ПСЖ розтрощити Маккабі з Хайфи та гарантувати собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Лео поцілив у ворота чемпіона Ізраїля після удару шведою з місця.

Завершились всі матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022-2023. Він виявився надто результативним – аж 59 голів у 16 матчах було забито.

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Тим часом УЄФА визначив автора найкращого голу в поєдинках вівторка-середи. Ним став зірковий форвард ПСЖ Ліонель Мессі, який прийняв участь у розгромі Маккабі з Хайфи (7:2).

Аргентинець оформив дубль та два результативні паси. Саме перший його м'яч і став переможцем у голосуванні. Після пасу від Мбаппе в карному майданчику Ліонель зупинив снаряд і без розгону шведою пробив повз натовп захисників та воротаря.

Відео красивого голу Мессі:

. Ліонель Мессі забив 129 голів у 160-ти матчах Ліги чемпіонів. За цим показником він поступається лише Кріштіану Роналду, який відзначався у головному єврокубку 140 разів.

Віддзначимо, шо вже визначились 12 команд, які гарантували собі путівку в 1/8 фіналу турніру. Ними стали:

Наполі

Ліверпуль

Брюгге

Порту

Баварія

Інтер

Челсі

Реал

Манчестер Сіті

Боруссія Дортмунд

ПСЖ

Бенфіка

На одну з останніх чотирьох путівок в 1/8 фіналу претендує Шахтар, донеччанам треба перемагати "вдома" Лейпциг. В разі нічиї або поразки підопічні Йовічевіча зіграють у Лізі Європи.