Чарівник Мессі забив дебютний м'яч в МЛС та витяг Інтер Маямі з дна таблиці: відео голу

Аргентинський суперфорвард Ліонель Мессі зіграв дебютний матч у північноамериканській лізі. Завдяки фантастичній грі Лео Інтер Маямі не знає гіркоти поразок вже дев'ять матчів.

Клуб Бекхема зробив найуспішнішу інвестицію у своїй історії, запросивши в команду аргентинця Ліонеля Мессі. Завдяки магії зіркового форварда Інтер Маямі поступово перетворюється з бридкого каченяти в прекрасного лебедя, повідомляє 24 Канал.

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Казка Лео в США триває

У ніч на 27 серпня відбувся матч 28-го туру МЛС, в якому Інтер Маямі грав на виїзді проти Нью-Йорк Ред Буллс. Ліонель Мессі розпочав поєдинок з лави запасних.

Наприкінці першого тайму парагвайський новачок Інтер Маямі Дієго Гомес відкрив рахунок у зустрічі. На 60-й хвилині поєдинку на полі з'явився чарівник Лео.

Під кінець зустрічі Мессі встановив остаточний рахунок в зустрічі, закотивши м'яч в пусті ворота "биків". В цьому епізоді варто відзначити всю комбінацію, в якій безпосередню участь взяв аргентинець.

Відео голу Мессі

Зазначимо, що цей гол став першим для Мессі в МЛС. Інтер Маямі завдяки аргентинцю перервав 11-матчеву безвиграшну серію та залишив останній рядок в таблиці Східної конференції.