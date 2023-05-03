Мессі остаточно побив горщики з ПСЖ: гоноровий аргентинець прийняв рішення про своє майбутнє

Зірка світового футболу Ліонель Мессі на мінорній ноті вирішив завершити свій французький етап кар'єри. Непорозуміння з керівництвом ПСЖ не залишили форварду шляхів до відступу.

Ліонель Мессі влаштував собі додаткову відпустку, відправившись на відпочинок у Саудівську Аравію разом зі своєю родиною. Все б нічого, але титулований форвард не погодив свої вихідні з тренерським штабом ПСЖ. У відповідь клуб відсторонив Лео від тренувань та позбавив зарплатні.

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Прощавай, Париж

Проте ці дрібні неприємності вже не турбують зірку світового футболу. Мессі вже визначився зі своїм майбутнім. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, 35-річний аргентинець покине ПСЖ одразу після завершення терміну контракту. У такому розвитку подій більше немає жодних сумнівів.

За даними джерела, батько Мессі повідомив ПСЖ про рішення покинути команду ще місяць тому. Тож пролонгація угоди на рік, яка передбачена контрактом, не буде активована. Нетривала епопея Ліонеля у французькому гранді добігає до свого завершення. Футболіст покине Парі Сен-Жермен на правах вільного агента.

Французький етап кар'єри Мессі