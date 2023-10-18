Результати уже встигли "злити": Мессі обійде талантів та виграє восьмий "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі несеться до неймовірного результату. Скоріше за все, аргентинцю вдасться його підкрити.

Ліонель Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч". Преса гудить, про витік результатів.

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Найскладніший футбольний вибір року

Здається, що доля найпрестижнішого індивідуального футбольного трофея цього року уже відома. "Золотий м'яч" перейде до рук легендарного аргентинського гравця. Діло в тому, що іспанського видання Sport нібито зафіксували витік результатів голосування. Ті, у свою чергу, свідчаться, що нагорода дістанеться саме Мессі, котрий обскакає своїх талановитих опонентів.

Зокрема, Ліонель виграє свій восьмий "Золотий м'яч" саме завдяки звитязі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, котра стала для Мессі першою у його кар'єрі. Більше того, аргентинець стане першим футболістом, нагородженим найпрестижнішим індивідуальним трофеєм, котрий виступає за межами в Європи. Журналісти переконують, що Мессі виграє конкуренцію в молодих зірок, таких як: Ерлінг Голанд, Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе.

Претенденти на нагороду

Хуліан Альварез (МанСіті, Аргентина), Ніколо Барелла (Інтер, Італія), Джуд Беллінгем (Боруссія, Реал, Англія), Карім Бензема (Реал, Аль-Іттіхад, Франція), Яссін Буну (Севілья, Аль-Хіляль, Марокко), Кевін Де Брюйне (МанСіті, Бельгія), Рубен Діаш (МанСіті, Португалія), Антуан Грізман (Атлетіко, Франція), Ілкай Гюндоган (МанСіті, Барселона, Німеччина), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг, МанСіті, Хорватія), Ерлінг Голанд (МанСіті, Норвегія), Гаррі Кейн (Тоттенхем, Баварія, Англія), Кім Мін Дже (Наполі, Баварія, Південна Корея), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт, ПСЖ, Франція), Хвіча Кварацхелія (Наполі, Грузія).

Роберт Левандовський (Барселона, Польща), Еміліано Мартінез (Астон Вілла, Аргентина), Лаутаро Мартінез (Інтер, Аргентина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ліонель Мессі (ПСЖ, Інтер Маямі, Аргентина), Лука Модріч (Реал, Хорватія), Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина), Мартін Одегор (Арсенал, Норвегія), Андре Онана (Інтер, МЮ, Камерун), Віктор Осімхен (Наполі, Нігерія), Родрі (МанСіті, Іспанія), Букайо Сака (Арсенал, Англія), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Бернардо Сілва (МанСіті, Португалія), Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія).

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 30-го жовтня у столиці Франції Парижі.